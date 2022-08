Incredibile protesta in Ligue 1: richiesta particolare dei tifosi del Lione ai giocatori! (Di martedì 23 agosto 2022) Il calcio si sa, vive di fantastiche lotte intestine sane, rivalità, aspetti che andrebbero alle volte analizzati sotto una lente quasi sociologica, per capire fino in fondo cosa significa la realizzazione piena del noi contro loro, tipico schema di questa fantastica scienza, che nel mondo del pallone trova la sua massima espressione. Paradigmatico può essere quello che è accaduto in Francia la scorsa sera. Lione protesta Ligue1A riportare l’avvenuto, la pagina Cronache di Spogliatoio, la quale a sua volta riporta la notizia da Outpumsport: “Nel 3° turno di Ligue1 il Lione ha vinto 4-1 contro il Troyes salendo a quota 6 punti e agguantando il 4° posto. Nonostante la prestazione e la larga vittoria, però, c’è qualcosa che ai tifosi dei padroni di casa non è andato giù. Il colore ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Il calcio si sa, vive di fantastiche lotte intestine sane, rivalità, aspetti che andrebbero alle volte analizzati sotto una lente quasi sociologica, per capire fino in fondo cosa significa la realizzazione piena del noi contro loro, tipico schema di questa fantastica scienza, che nel mondo del pallone trova la sua massima espressione. Paradigmatico può essere quello che è accaduto in Francia la scorsa sera.1A riportare l’avvenuto, la pagina Cronache di Spogliatoio, la quale a sua volta riporta la notizia da Outpumsport: “Nel 3° turno di1 ilha vinto 4-1 contro il Troyes salendo a quota 6 punti e agguantando il 4° posto. Nonostante la prestazione e la larga vittoria, però, c’è qualcosa che aidei padroni di casa non è andato giù. Il colore ...

zntlie : RT @italiano967: ?? Agricoltori olandesi in protesta: 'Speriamo di continuare a darvi da mangiare' ??Prestazione incredibile degli agricolt… - andreasionis : RT @italiano967: ?? Agricoltori olandesi in protesta: 'Speriamo di continuare a darvi da mangiare' ??Prestazione incredibile degli agricolt… - enricofe2 : RT @italiano967: ?? Agricoltori olandesi in protesta: 'Speriamo di continuare a darvi da mangiare' ??Prestazione incredibile degli agricolt… - myfeel67tina : RT @italiano967: ?? Agricoltori olandesi in protesta: 'Speriamo di continuare a darvi da mangiare' ??Prestazione incredibile degli agricolt… - LanaSgorshkova : RT @italiano967: ?? Agricoltori olandesi in protesta: 'Speriamo di continuare a darvi da mangiare' ??Prestazione incredibile degli agricolt… -