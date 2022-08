I cani piangono quando vedono i loro padroni | uno studio mostra il modo in cui provano emozioni

(Di martedì 23 agosto 2022) I. Alcuni ricercatori in Giappone sono stati in grado di dire che iproducono lacrimesi riuniscono con iproprietari e che, in generale, il ...

sacspo : I cani piangono di gioia quando rivedono i padroni - bedel1945 : I #cani ??piangono quando trovano il loro padrone Uno studio pubblicato lunedì mostra che i cani ??producono lacrime… - ParliamoDiNews : `I cani piangono di gioia e si emozionano quando rivedono il padrone` - Cronaca - - howard3141 : Anche i cani piangono ?@guardian? - Hygbor : I cani piangono di gioia quando rivedono i padroni -

AGI - Agenzia Italia

e provano emozioni. Alcuni ricercatori in Giappone sono stati in grado di dimostrare che iproducono lacrime quando si riuniscono con i loro proprietari e che, in generale, il loro ...Gaspare I cani piangono di gioia quando rivedono i padroni I cani piangono e provano emozioni. Alcuni ricercatori in Giappone sono stati in grado di dimostrare che i cani producono lacrime quando si riuniscono con i loro proprietari e che, ...Un nuovo studio che arriva dal Giappone conferma che i cani piangono di gioia in situazioni felici, esattamente come gli esseri umani.