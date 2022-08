Firenze: branco stupra turista e diffonde video su Whatsapp. Due arrestati e due indagati (Di martedì 23 agosto 2022) L'arresto dei due indagati è stato eseguito in attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall'ufficio gip del Tribunale di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 23 agosto 2022) L'arresto dei dueè stato eseguito in attuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall'ufficio gip del Tribunale diL'articolo proviene daPost.

thurgon : @rep_firenze macché branco, individui da andare a prelevare a casa uno per uno. - rep_firenze : Firenze, turista violentata e filmata dal branco: arrestati due uomini [aggiornamento delle 19:59]… - FrankSfarzo : @GiorgiaMeloni Il video del branco di carabinieri che fecero lo #stupro delle 2 americane a Firenze quello non lo p… - rep_firenze : Intervista a una delle due giovani fiorentine che hanno raccontato di essere state aggredite dal 'branco' fuori da… - marrxbetter : @underestimaated lo spero perché durante il weekend di spa sono a firenze e non voglio rovinarmi la vacanza per un branco di imbecilli -