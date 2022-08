Elezioni 2022: le sette donne di Forza Italia, Mara Carfagna è già un ricordo (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – Non solo Giorgia Meloni in rampa di lancio per diventare la prima donna premier Italiana. Se il centrodestra può vantare rispetto ai competitor un primato storico è quello di puntare davvero sulle donne. Tant’è che negli anni si è venuta a creare la convinzione secondo cui il centrosinistra parla di donne ma , al momento dei fatti, è il centrodestra che le candida. Esempio illuminante Forza Italia in Campania, dove Mara Carfagna sembra davvero già dimenticata. Fulvio Martusciello, l’europarlamentare al quale Silvio Berlusconi ha affidato le chiavi del partito in Campania, ha messo in prima linea ben sette candidate: Marta Fascina, Annarita Patriarca, Carla Ciccarelli, Amelia Forte, Teresa Formisano, Annamaria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – Non solo Giorgia Meloni in rampa di lancio per diventare la prima donna premierna. Se il centrodestra può vantare rispetto ai competitor un primato storico è quello di puntare davvero sulle. Tant’è che negli anni si è venuta a creare la convinzione secondo cui il centrosinistra parla dima , al momento dei fatti, è il centrodestra che le candida. Esempio illuminantein Campania, dovesembra davvero già dimenticata. Fulvio Martusciello, l’europarlamentare al quale Silvio Berlusconi ha affidato le chiavi del partito in Campania, ha messo in prima linea bencandidate: Marta Fascina, Annarita Patriarca, Carla Ciccarelli, Amelia Forte, Teresa Formisano, Annamaria ...

