Don Matteo 14, torna un volto amatissimo della serie: fan in delirio (Di martedì 23 agosto 2022) Fan in delirio per il ritorno di Don Matteo, a quanto pare un volto amatissimo dello show è pronto a tornare sul set. Ecco di chi si tratta. Nei mesi scorsi abbiamo visto tornare davanti le telecamere moltissimi dei volti noti di Don Matteo, i quali hanno contribuito al successo della serie in tutti questi anni come, ad esempio, il Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna alle prese con i problemi della figlia. Allo stesso tempo Terence Hill ha ceduto il post a Raoul Bova, nei panni di Don Massimo che prima di prendere i voti era un militare dal nome Matteo… un dettaglio che ha permesso agli autori di mantenere il filo conduttore con la storia narrata e quindi il nome che da ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 agosto 2022) Fan inper il ritorno di Don, a quanto pare undello show è pronto are sul set. Ecco di chi si tratta. Nei mesi scorsi abbiamo vistore davanti le telecamere moltissimi dei volti noti di Don, i quali hanno contribuito al successoin tutti questi anni come, ad esempio, il Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna alle prese con i problemifiglia. Allo stesso tempo Terence Hill ha ceduto il post a Raoul Bova, nei panni di Don Massimo che prima di prendere i voti era un militare dal nome… un dettaglio che ha permesso agli autori di mantenere il filo conduttore con la storia narrata e quindi il nome che da ...

callmeshiru : RT @greenvntae: namjoon ancora una volta versione don matteo ma più bono - itrichi : #ALMA - THE GIRL IN THE MIRROR ???? scemo io a dare ancora possibilità agli spagnoli, non so cosa abbiano che proprio… - Sweet_Danger_ : RT @greenvntae: namjoon ancora una volta versione don matteo ma più bono - SAIC0SACE : @TE3NAG3D1RTBAG la mia voglia di vivere è pari a quella di don matteo sinceramente - iamenne : RT @greenvntae: namjoon ancora una volta versione don matteo ma più bono -