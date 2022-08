Covid: Filippine, in 27 mln tornano a scuola dopo 2 anni (Di martedì 23 agosto 2022) Milioni di studenti sono tornati alle aule scolastiche delle Filippine, per la prima volta dopo più di due anni. Lo fa sapere Save the children che appoggia la riapertura in presenza scuole per l'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Milioni di studenti sono tornati alle aule scolastiche delle, per la prima voltapiù di due. Lo fa sapere Save the children che appoggia la riapertura in presenza scuole per l'anno ...

