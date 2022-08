Chiuse le liste elettorali: scomparsi i liberali (Di martedì 23 agosto 2022) Zuppa di Porro 23 agosto 2022 00:00 Chiuse le liste: l’ira degli esclusi, e i soliti blindati. In Forza Italia, inquietante l’esclusione dei liberali come Andrea Ruggieri. Cosa sta succedendo? Intanto Pizzarotti molla il Terzo polo (sempre meno terzo) e Bersani non si candida. 04:55 Il gioco della pentolaccia. La metafora di Cappellini sulla legge elettorale. 05:55 I grillini mollano il Pd in Sicilia e i giornali parlano di “schiaffo”. Ma non riesco a capire lo scandalo. 07:29 La Meloni pubblica immagini dello stupro di un richiedente asilo ai danni di un’ucraina: apriti cielo! Per capire, il titolo del Domani e l’articolo di Crippa sul Foglio sulla questione devianze. 16:30 Parola ai commensali. 17:08 Casini spiega che il Pd non è di sinistra grazie a lui. 17:50 Record del gas. Le bollette metteranno in ginocchio l’Europa, mentre ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) Zuppa di Porro 23 agosto 2022 00:00le: l’ira degli esclusi, e i soliti blindati. In Forza Italia, inquietante l’esclusione deicome Andrea Ruggieri. Cosa sta succedendo? Intanto Pizzarotti molla il Terzo polo (sempre meno terzo) e Bersani non si candida. 04:55 Il gioco della pentolaccia. La metafora di Cappellini sulla legge elettorale. 05:55 I grillini mollano il Pd in Sicilia e i giornali parlano di “schiaffo”. Ma non riesco a capire lo scandalo. 07:29 La Meloni pubblica immagini dello stupro di un richiedente asilo ai danni di un’ucraina: apriti cielo! Per capire, il titolo del Domani e l’articolo di Crippa sul Foglio sulla questione devianze. 16:30 Parola ai commensali. 17:08 Casini spiega che il Pd non è di sinistra grazie a lui. 17:50 Record del gas. Le bollette metteranno in ginocchio l’Europa, mentre ...

