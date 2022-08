Caso Ruberti, i pm accelerano: via agli interrogatori, l’ex capo di gabinetto di Gualtieri sarà ascoltato per ultimo (Di martedì 23 agosto 2022) Accelerata nelle indagini sulla violenta lite scoppiata tra Albino Ruberti, ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e Vladimiro De Angelis, importante broker del Frusinate. Come scrive il Corriere della Sera, gli interrogatori, condotti dal pm Adolfo Coletta, sono iniziati. La versione dei diretti interessati, secondo cui a scatenare lo scontro sarebbero stati motivi calcistici, non è giudicata convincente dai pm. Alla cena sfociata in pugni e minacce erano presenti, oltre ai due protagonisti della lite, la compagna di Ruberti, Sara Battisti (consigliere regionale), il presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis (fratello di Vladimiro), e il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi. Le prime persone a essere ascoltate sono stati i ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Accelerata nelle indagini sulla violenta lite scoppiata tra Albino, exdidel sindaco di Roma Roberto, e Vladimiro De Angelis, importante broker del Frusinate. Come scrive il Corriere della Sera, gli, condotti dal pm Adolfo Coletta, sono iniziati. La versione dei diretti interessati, secondo cui a scatenare lo scontro sarebbero stati motivi calcistici, non è giudicata convincente dai pm. Alla cena sfociata in pugni e minacce erano presenti, oltre ai due protagonisti della lite, la compagna di, Sara Battisti (consigliere regionale), il presidente del Consorzio industriale del Lazio Francesco De Angelis (fratello di Vladimiro), e il sindaco di Giuliano di Roma Adriano Lampazzi. Le prime persone a essere ascoltate sono stati i ...

