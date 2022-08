Ancora vandali in azione a Fiumicino: il Comune chiede al Governo più poliziotti e carabinieri (Di martedì 23 agosto 2022) Fiumicino – “Continua la vergognosa opera dei vandali sul nostro territorio”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia commenta l’ennesimo atto vandalico nella cittadina aeroportuale. “Per la terza volta è stata danneggiata la casetta dell’acqua di Largo Borsellino, ad Isola Sacra – spiega Caroccia -. Ignoti hanno danneggiato, tra le altre cose, il vetro del monitor della struttura”. “Acea Ato 2 sta già provvedendo alla sua riparazione – sottolinea Ancora l’assessore – Questa volta la struttura non sarà in vetro ma in acciaio visto che il monitor serve alla gestione dei servizi aggiuntivi e non alla erogazione dell’acqua naturale o frizzante”. “E’ una situazione incresciosa – conclude ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 23 agosto 2022)– “Continua la vergognosa opera deisul nostro territorio”. Con queste parole l’assessore ai Lavori Pubblici deldi, Angelo Caroccia commenta l’ennesimo attoco nella cittadina aeroportuale. “Per la terza volta è stata danneggiata la casetta dell’acqua di Largo Borsellino, ad Isola Sacra – spiega Caroccia -. Ignoti hanno danneggiato, tra le altre cose, il vetro del monitor della struttura”. “Acea Ato 2 sta già provvedendo alla sua ripar– sottolineal’assessore – Questa volta la struttura non sarà in vetro ma in acciaio visto che il monitor serve alla gestione dei servizi aggiuntivi e non alla erogdell’acqua naturale o frizzante”. “E’ una situincresciosa – conclude ...

