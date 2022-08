Addio a Gino dei Trettrè | Drive in | poi sparito dalla tv | cosa l' ha stroncato a 73 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) E' mortoCogliandro, storico cabarettista napoletano che faceva parte dei- che negliOttanta e Novanta in tv.In e tanti altri programmi, milioni e milioni di vecchie lire guadagnati. Insomma, un successo unico. "Una vita insieme sul palco, in tv e non solo", dice Edoardo Romano in un'intervista su RTL 102.5. Edoardo ha fondato iinsieme a Mirko, l'altro componente del gruppo. "L'hanno ricoverato a Salerno, lui viveva a Marina di Pisciotta da molti. Io per caso sono a Eboli, come sempre d'estate. Quindi sono vicinissimo a Salerno e sono corso subito all'obitorio appena mi hanno chiamato", racconta a RTL 102.5 Edoardo Romano. "Ci siamo visti alcuni mesi fa", dice ancora. "Ha avuto un infarto molto grave e poi alcune complicazioni polmonari. A 73 ...