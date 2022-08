Vuelta a España 2022, Edoardo Affini primo italiano in maglia roja dai tempi di Fabio Aru (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono passati ben sette anni da quel lontanissimo 2015. Sembra un’era geologica, in un ciclismo che è mutato tantissimo stagione dopo stagione e che ha visto ribaltare più volte gli equilibri. Era settembre e Fabio Aru andava a prendersi, con un’azione di squadra meravigliosa, nella penultima tappa il simbolo del primato alla Vuelta a España, togliendolo dalle spalle di Tom Dumoulin e trionfando poi in quel di Madrid. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha appeso la bicicletta al chiodo, l’Italia non è più riuscita a tornare in vetta alla classifica generale: almeno fino a ieri, quando a vestire la maglia Rossa ci ha pensato Edoardo Affini. Il corridore classe 1996 della Jumbo-Visma ha sfruttato al meglio l’occasione capitata, dopo la cronometro iniziale di Utrecht, ed è andato a giocarsi le ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Sono passati ben sette anni da quel lontanissimo 2015. Sembra un’era geologica, in un ciclismo che è mutato tantissimo stagione dopo stagione e che ha visto ribaltare più volte gli equilibri. Era settembre eAru andava a prendersi, con un’azione di squadra meravigliosa, nella penultima tappa il simbolo del primato alla, togliendolo dalle spalle di Tom Dumoulin e trionfando poi in quel di Madrid. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha appeso la bicicletta al chiodo, l’Italia non è più riuscita a tornare in vetta alla classifica generale: almeno fino a ieri, quando a vestire laRossa ci ha pensato. Il corridore classe 1996 della Jumbo-Visma ha sfruttato al meglio l’occasione capitata, dopo la cronometro iniziale di Utrecht, ed è andato a giocarsi le ...

