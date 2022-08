Ultime Notizie – Bimba morta di stenti, gip dispone incidente probatorio sul biberon (Di lunedì 22 agosto 2022) Il gip di Milano Fabrizio Filice ha disposto l’incidente probatorio sul contenuto del biberon e su altri oggetti di Diana, la piccola di 16 mesi morta di stenti lo scorso 20 luglio e per il cui decesso è in carcere la madre Alessia Pifferi. Il giudice che ha accolto la richiesta dei difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, ha fissato per il prossimo 28 settembre un’udienza per la nomina dei periti e il conferimento dell’incarico per gli “accertamenti tecnici di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro”, tra cui il latte residuo nel biberon per capire se conteneva En, visto che la boccetta dell’ansiolitico era accanto alla culla in cui la Bimba è stata trovata senza vita. La madre della piccola è in carcere con l’accusa di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Il gip di Milano Fabrizio Filice ha disposto l’sul contenuto dele su altri oggetti di Diana, la piccola di 16 mesidilo scorso 20 luglio e per il cui decesso è in carcere la madre Alessia Pifferi. Il giudice che ha accolto la richiesta dei difensori, gli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, ha fissato per il prossimo 28 settembre un’udienza per la nomina dei periti e il conferimento dell’incarico per gli “accertamenti tecnici di natura biologica e chimico-forense sul materiale in sequestro”, tra cui il latte residuo nelper capire se conteneva En, visto che la boccetta dell’ansiolitico era accanto alla culla in cui laè stata trovata senza vita. La madre della piccola è in carcere con l’accusa di ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - sostengoi40 : RT @Corriere: Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - corgiallorosso : LIVE Roma-Cremonese 0-0 – 36' Dessers sfiora il vantaggio per gli ospiti -