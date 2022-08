Storia del Rosatellum fatto dal Pd che non piace più al Pd (Di lunedì 22 agosto 2022) in queste prime 4 settimane di campagna elettorale vi sarà sicuramente capitato di ascoltare esponenti del Pd criticare la Legge Elettorale. La colpa principale del “Rosatellum 2.0” sarebbe infatti quella di avere una parte consistente di seggi assegnati dai collegi uninominali, in maniera quindi maggioritaria, che di fatto costringono gli schieramenti ad allearsi in gruppi il più corposi possibile anche senza alcun tipo di intesa sui programmi come capita soprattutto tra Pd-Sinistra Italiana e Verdi. “Molto meglio il proporzionale“ ripetono in coro da un mese Calenda a Renzi, da Letta a (sentita stamane in tv) Beatrice Lorenzin. Abbasso il Rosatellum quindi è il nuovo mantra della sinistra. Peccato che bisognerebbe quantomeno avere il coraggio di raccontare chi abbia voluto la legge elettorale oggi tanto odiata e perché sia stata ... Leggi su panorama (Di lunedì 22 agosto 2022) in queste prime 4 settimane di campagna elettorale vi sarà sicuramente capitato di ascoltare esponenti del Pd criticare la Legge Elettorale. La colpa principale del “2.0” sarebbe infatti quella di avere una parte consistente di seggi assegnati dai collegi uninominali, in maniera quindi maggioritaria, che dicostringono gli schieramenti ad allearsi in gruppi il più corposi possibile anche senza alcun tipo di intesa sui programmi come capita soprattutto tra Pd-Sinistra Italiana e Verdi. “Molto meglio il proporzionale“ ripetono in coro da un mese Calenda a Renzi, da Letta a (sentita stamane in tv) Beatrice Lorenzin. Abbasso ilquindi è il nuovo mantra della sinistra. Peccato che bisognerebbe quantomeno avere il coraggio di raccontare chi abbia voluto la legge elettorale oggi tanto odiata e perché sia stata ...

