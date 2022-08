Preghiera della sera del 22 Agosto 2022: “Signore Dio, aiutami” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Signore Dio, aiutami”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 22 agosto 2022) “Dio,”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

