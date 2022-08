Pensioni anticipate: NO paletto 63 anni lede i disoccupati, sommare contributi più casse (Di lunedì 22 agosto 2022) In questi giorni si sono defintiti e sono stati resi pubblici i programmi relativamente al capitolo Pensioni delle varie coalizioni, le proposte dei principali partiti che si presenteranno alle elezioni politiche 2022 sono state ben sintetizzate con un’infografica messa a punto di PensioniOggi.it che di seguito vi ripresenteremo. A partire da questa in cui si elencano le proposte di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Calenda, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, si evindenziano alcuni intenti in comune, molti pensano alla quota 41, altri alla flessibilità in uscita dai 62-63 anni ed alla resa strutturale di opzione donna ed ape sociale. Sulla questione, a seguito dell’immagine che fa un buon sunto, é intervenuta sulla pagina ufficiale Facebook l’amministratrice del Comitato Opzione donna social, che ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 22 agosto 2022) In questi giorni si sono defintiti e sono stati resi pubblici i programmi relativamente al capitolodelle varie coalizioni, le proposte dei principali partiti che si presenteranno alle elezioni politiche 2022 sono state ben sintetizzate con un’infografica messa a punto diOggi.it che di seguito vi ripresenteremo. A partire da questa in cui si elencano le proposte di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Calenda, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, si evindenziano alcuni intenti in comune, molti pensano alla quota 41, altri alla flessibilità in uscita dai 62-63ed alla resa strutturale di opzione donna ed ape sociale. Sulla questione, a seguito dell’immagine che fa un buon sunto, é intervenuta sulla pagina ufficiale Facebook l’amministratrice del Comitato Opzione donna social, che ...

walterbielli : Irap al 15% Pensioni anticipate Riduzione Iva a #Salvì ...e mettece pure un po de cacao - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - galfort2 : Tremonti mette le mani avanti x preparare gli italiani alla débâcle!!! Certo, con tassa unica, aumento pensioni a c… - garofan08332235 : @matteosalvinimi #credo che non sappiano che le pensioni anticipate di quota 41 le dovranno pagare tutte loro. - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… -