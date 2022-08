Oggi è il tax day | dall’Iva al canone Rai | ecco tutte le scadenze fiscali

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 agosto 2022) Da, lunedì 22 agosto, si torna a pagare le tasse il cui versamento viene sospeso durante l’estate. Si tratta di 168 oneri, cumulati a partire dal primo acconto del 2022 – in seguito al saldo del 2021 – che si sommava ai contributi autoliquidati con maggiorazione dello 0,4%. La novità interessa soprattutto le partite Iva che non hanno scelto il pagamento a rate. Chi invece ha optato per il dilazionamento dovrà versare ora la terza rata a cui si applica lo 0,51% di interessi. Gli adempimentidel mese di agosto sono in totale 205 per una cifra attesa di circa 40 miliardi. Le principali imposte che tornano a dover essere pagate sono l’Iva e l’Ires, l’imposta di registro degli atti, ilRai, i versamenti per i sostituti d’imposta.è inoltre fissata la scadenza per le ...