Non vuole pagare il conto al ristorante: accoltella il proprietario e un cameriere (Di lunedì 22 agosto 2022) La Polizia di Stato ha identificato e infine denunciato un uomo che aveva accoltellato il proprietario di un ristorante ed un suo dipendente, che lo avevano inseguito per fargli pagare il conto. È ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) La Polizia di Stato ha identificato e infine denunciato un uomo che avevato ildi uned un suo dipendente, che lo avevano inseguito per fargliil. È ...

gparagone : Burocrazia da Medioevo in uno Stato che non vuole si disturbi il 'manovratore'. Ma ognuno di quei fogli è una Pers… - CottarelliCPI : Il fantomatico Stato Teocratico Antartico prometteva a chi ne prendeva la cittadinanza una flat tax del 5%. Ovviame… - gparagone : Sì, c'ero; per le strade con fischietti e cartelli c'erano madri e padri coi loro figli. Famiglie, anziani e disab… - adrsrf : @Agenzia_Ansa A 75 anni vuole ancora fare il ministrino!ma questa gente è malata! Non hanno nipoti da coccolare? C… - evoco2014 : RT @theirreal: Non capisco il senso di perdere un giocatore come Ranocchia sempre preciso rispettoso dei nostri colori e serio, con uno com… -