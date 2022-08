Napoli | ambulanza del 118 soccorre automobilista | pugni e schiaffi all’autista

74mapo74 : @WalterWhiteNH Chiamare ambulanza perché criticare Napoli fare perdere le cervella alla gente - vecchiorottame : A Radio Kiss Kiss Napoli, #Iezzo ha appena detto che #Meret è superiore a #Navas. Chiamate l'ambulanza. - dario_caserini : Io quando sono andato a vedere Napoli-Inter gli steward mi avevano consigliato : 1 : non indossare sciarpe dell Int… - capix82 : @SkyTG24 Che c'entra un'ambulanza di Napoli 1 al p.s. Eventualmente di Caltanissetta? Aggiornate le foto pls -

Fanpage.it

... è stata accompagnata subito a valle dai due volontari di Asiago ed è stata affidata all'. ...di Cambridge ha una royal di riferimento e non è mamma Kate Middleton di Annalisa Misceo, ...Io l'ho fatto acon la questione di Bagnoli che oggi sta vivendo una nuova vita. Il Governo ... non c'è un ospedale, non c'è un'medicalizzata, non c'è un pronto soccorso valido e su ... Ponticelli, autista di ambulanza aggredito a pugni e schiaffi mentre soccorre automobilista Ponticelli, stavano tentando di soccorrere un automobilista colto da malore quando la folla ha iniziato a inveire. Sul posto sono arrivate cinque auto della polizia ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-508f56a4-86b9-a7b2-8e17-1da021e3d4 ...