Nantes, nel mirino Alberth Elis (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Nantes sarebbe alla ricerca di un attaccante. Gli occhi sono ricaduti su Alberth Elis del Bordeaux.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da L'Equipe, ilsarebbe alla ricerca di un attaccante. Gli occhi sono ricaduti sudel Bordeaux....

