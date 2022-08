Monza | tra lesioni muscolari e fratture si fermano Ranocchia | Pablo Mari e D’Alessandro

(Di lunedì 22 agosto 2022) Nel corso di una sola partita, quella di ieri contro il Napoli, ilperde tre giocatori:. Il club brianzolo ha diramato una nota ufficiale sul suo sito in cui racconta quali sono le condizioni dei tre.ha rimediato una distorsione alla caviglia e una frattura del perone. Perlesione al muscolo dell’addome e perlesione all’adduttore. Di seguito il comunicato. “Gli accertamenti specialistici cui sono stati sottoposti oggi Andreae Marcohanno evidenziato: perdistorsione alla caviglia e frattura composta del perone; per...

MBNews

