Marilyn Monroe e un cocktail da Oscar | La bionda esplosiva non poteva che bere Manhattan

(Di lunedì 22 agosto 2022)è ormai consegnata alla leggenda. Tutto ciò che è appartenuto a lei, anche le sue abitudini sono diventate oggetto di culto, come il drink che beve in un famosissimo film.(web source)Quando si parla di bionde, non può non venire in mente, anzi forse è la prima immagine a concretarsi nella testa. Un’icona ed una straordinaria attrice il cui valore sarà riconosciuto solo molto dopo la sua morte. Chi eraQuando nasce nel 1926 a Los Angeles Norma Jeane Mortenson Baker non ha un futuro radioso. Sua madre era una donna separata e la vera identità del padre di Norma Jean è tuttora controversa. La mamma era affetta da schizofrenia paranoide, per cui l’infanzia della futura stella del cinema fu ...