Luca Palamara non raccoglie le firme | la sua lista “Oltre il sistema” non sarà sulla scheda Lui | “Questa legge privilegia i grandi partiti”

"La lista "Palamara Oltre il sistema" non concorrerà alle elezioni politiche del 25 settembre, ma l'impegno sul grande tema della giustizia ovviamente continua". Lo rende noto Luca Palamara, l'ex pm radiato dalla magistratura dopo lo scandalo delle nomine pilotate al Csm, comunicando di non aver raggiunto il numero di firme necessarie per presentare il simbolo della sua associazione (depositato nei giorni scorsi al Viminale). "L'enorme entusiasmo e la grande partecipazione che hanno animato i numerosi incontri di questi mesi sono un patrimonio che non andrà assolutamente disperso e rappresentano soltanto l'inizio di un grande progetto che ha preso forma e che continuerà a crescere nei prossimi mesi per far valere la sua voce e portare avanti il suo impegno civile e ...

