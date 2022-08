Love is in the Air, Hande Ercel: la decisione che delude i fan su ‘El Turco’. Quanto guadagna invece Can Yaman? (Di lunedì 22 agosto 2022) Love is in the Air: continua il successo dei suoi attori protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin. In queste ore, però, è emersa una notizia sull’inteprete di Eda che non piacerà ai fan. C’entra Can Yaman! Di che si tratta? Love is in the Air: Hande Ercel non reciterà in “El Turco” Voci insistenti davano la protagonista di “Love is in the Air” ed ex fidanzata di Kerem Bursin nella realtà, protagonista anche dell’attesissima serie TV su “Disney Plus” con Can Yaman. Tuttavia si è anche parlato di rimostranze dell’attrice sulla paga inferiore (anziché la stessa) che avrebbe ricevuto rispetto al collega (uomo), riportando alla ribalta un tema sociale molto sensibile. La situazione avrebbe potuto portare alla decisione di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 22 agosto 2022)is in the Air: continua il successo dei suoi attori protagonistie Kerem Bursin. In queste ore, però, è emersa una notizia sull’inteprete di Eda che non piacerà ai fan. C’entra Can! Di che si tratta?is in the Air:non reciterà in “El Turco” Voci insistenti davano la protagonista di “is in the Air” ed ex fidanzata di Kerem Bursin nella realtà, protagonista anche dell’attesissima serie TV su “Disney Plus” con Can. Tuttavia si è anche parlato di rimostranze dell’attrice sulla paga inferiore (anziché la stessa) che avrebbe ricevuto rispetto al collega (uomo), riportando alla ribalta un tema sociale molto sensibile. La situazione avrebbe potuto portare alladi ...

AstroSamantha : I love the intricate patterns of Greece’ coastlines, the tongues of land protruding into the seas, the cities neste… - xtay_peach : quando esce il secondo episodio di love is in the air non ce la faccio piuuu - be_myepiphany : @justgmeee Ma poi il prezzo c'entra sino a un certo punto Anche in The Love hypothesis hanno tradotto asessuale con… - pilloledirock : Il 22 agosto 1970 i Derek And The Dominos iniziano le registrazioni dell’album Layla and Other Assorted Love Son… - F4IRYMINHO : ma quindi l’episodio 2 di love in the air esce giovedì? -