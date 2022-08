La Francia non molla la Libia (Di lunedì 22 agosto 2022) Undici anni dopo aver inaugurato i bombardamenti contro il colonnello Muammar Gheddafi, all’epoca principale alleato dell’Italia nel Mediterraneo, la Francia non ha alcuna intenzione di mollare la Libia. Il portavoce dell’attuale governo libico di unità nazionale, Mohamed Hamuda, lo ha detto apertamente: Parigi sta investendo cinquanta volte più di Roma nel settore delle fonti rinnovabili InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 22 agosto 2022) Undici anni dopo aver inaugurato i bombardamenti contro il colonnello Muammar Gheddafi, all’epoca principale alleato dell’Italia nel Mediterraneo, lanon ha alcuna intenzione dire la. Il portavoce dell’attuale governo libico di unità nazionale, Mohamed Hamuda, lo ha detto apertamente: Parigi sta investendo cinquanta volte più di Roma nel settore delle fonti rinnovabili InsideOver.

