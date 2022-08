Il racconto di Riccardo, Carlo Ragone clownesco cantastorie in scena al Globe Theatre (Di lunedì 22 agosto 2022) Al Globe Theatre va in scena Il racconto di Riccardo di Carlo Ragone e Loredana Scaramella con le musiche di Mimosa Campironi: un clownesco cantastorie racconta la vita di re Riccardo, politico, seduttore e assassino Al Globe Theatre di Roma debutta Il racconto di Riccardo di Carlo Ragone e Loredana Scaramella accompagnato da musiche originali eseguite dal vivo da Mimosa Campironi. Lo spettacolo va in scena il 22-23 agosto, 5-6-19-20 settembre, 3-4 ottobre. Il cantastorie, imbonitore di piazza che con la musica e la capacità affabulatoria intratteneva il pubblico, svolgeva insieme la ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) Alva inIldidie Loredana Scaramella con le musiche di Mimosa Campironi: unracconta la vita di re, politico, seduttore e assassino Aldi Roma debutta Ildidie Loredana Scaramella accompagnato da musiche originali eseguite dal vivo da Mimosa Campironi. Lo spettacolo va inil 22-23 agosto, 5-6-19-20 settembre, 3-4 ottobre. Il, imbonitore di piazza che con la musica e la capacità affabulatoria intratteneva il pubblico, svolgeva insieme la ...

