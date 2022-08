I servizi russi: “Darya Dugina uccisa da una donna dei servizi ucraini ora fuggita in Estonia”. Usata una bomba attivata a distanza (Di lunedì 22 agosto 2022) Darya Dugina, giornalista e politologa figlia dell’ultranazionalista Alexander Dugin, considerato uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin, è stata uccisa da una donna ucraina ora fuggita in Estonia. Questo stando a quanto affermano dall’Fsb, i servizi segreti russi, che considerano il caso “risolto”: “Il crimine – si legge nella nota diffusa dall’intelligence – è stato preparato e commesso dai servizi segreti ucraini. L’esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk, nata nel 1979, arrivata in russia il 23 luglio insieme alla figlia Sofia Shaban e uscita dal Paese dalla regione Pskov, da dove ha raggiunto l’Estonia”. In mattinata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022), giornalista e politologa figlia dell’ultranazionalista Alexander Dugin, considerato uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin, è statada unaucraina orain. Questo stando a quanto affermano dall’Fsb, isegreti, che considerano il caso “risolto”: “Il crimine – si legge nella nota diffusa dall’intelligence – è stato preparato e commesso daisegreti. L’esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk, nata nel 1979, arrivata ina il 23 luglio insieme alla figlia Sofia Shaban e uscita dal Paese dalla regione Pskov, da dove ha raggiunto l’”. In mattinata ...

martaottaviani : 3/ Come ho già spiegato nel thread di questa mattina, l'attentato potrebbe essere il risultato di una faida interna… - Sydwerehere : Bravissimi i servizi russi a risolvere il caso in tempi record Ora ci fate sapere anche chi ha ucciso Anna Politko… - BorroniAnna1 : RT @PietroSalvatori: I servizi segreti russi, quelli talmente efficienti che si sono fatti esplodere la bomba sotto il naso, hanno chiuso i… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: attentato a Dugina, i servizi russi: 'È stata una donna ucraina fuggit… - 999nuvola : @AngeloSantoro il che - fosse vero - dimostrerebbe che i servizi segreti russi fanno acqua da tutte le parti. Ma siccome non è vero... -