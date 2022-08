Gol ‘di riserva’, chi ha i più preziosi? Milan con Origi e … | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) Divock Origi, attaccante del Milan, sta partendo dalla panchina in questo periodo. Ma potrebbe assicurare preziosi gol 'di riserva'. E non di è certo l'unico in casa rossonera. Ecco come stanno messe anche le altre squadre di Serie A in questo VIDEO Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 agosto 2022) Divock, attaccante del, sta partendo dalla panchina in questo periodo. Ma potrebbe assicuraregol 'di riserva'. E non di è certo l'unico in casa rossonera. Ecco come stanno messe anche le altre squadre di Serie A in questo

pisto_gol : Se ci fosse trasparenza il designatore #Rocchi oggi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hat… - gippu1 : Con il suo magnifico tiraggir al Monza, in meno di una partita e mezza Khvicha #Kvaratskhelia ha già eguagliato lo… - pisto_gol : Gli scandalosi e ingiustificati aumenti dei costi per l’energia che hanno permesso a ENI un utile spaventoso metto… - jacqueszn_ : @caleriserva pobega si è giocato il suo utilizzo con lo scempio di prestazione lo scorso sabato. D'ora in poi lo me… - PapaAristidh : @AntoFlagi @pisto_gol @auroraa936 Uno che si nutre di antijuventinità, non a caso finito nel dimenticatoio -