F1, GP Belgio 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 26-28 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) Le vacanze estive della Formula Uno stanno per concludersi. Nel prossimo weekend, infatti, team e piloti torneranno in azione in occasione del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento della stagione 2022. Come tradizione è lo splendido tracciato di Spa-Francorchamps a riproporre il ritorno in pista, dando il via alla seconda parte dell’annata. Ci eravamo lasciati all’Hungaroring con la strepitosa vittoria di Max Verstappen che, sostanzialmente, aveva blindato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Il fuoriclasse della Red Bull aveva dato l’ennesima dimostrazione di forza, mentre la Ferrari aveva combinato una serie di errori notevole, con Charles Leclerc che, ancora una volta, era passato dalla prima posizione alle retrovie, con una strategia cervellotica. Cosa dovremo attenderci dal fine settimana delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Le vacanze estive della Formula Uno stanno per concludersi. Nel prossimo weekend, infatti, team e piloti torneranno in azione in occasione del Gran Premio del, tredicesimo appuntamento della stagione. Come tradizione è lo splendido tracciato di Spa-Francorchamps a riproporre il ritorno in pista, dando il via alla seconda parte dell’annata. Ci eravamo lasciati all’Hungaroring con la strepitosa vittoria di Max Verstappen che, sostanzialmente, aveva blindato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Il fuoriclasse della Red Bull aveva dato l’ennesima dimostrazione di forza, mentre la Ferrari aveva combinato una serie di errori notevole, con Charles Leclerc che, ancora una volta, era passato dalla prima posizione alle retrovie, con una strategia cervellotica. Cosa dovremo attenderci daldelle ...

