Eto' o accolto da re in Ghana | il tenero abbraccio con una bimba

(Di lunedì 22 agosto 2022) L'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o, oggi presidente della federcalcio del suo Camerun, è statocosì in

La Lazio Siamo Noi

L'ex attaccante dell'Inter Samuel'o, oggi presidente della federcalcio del suo Camerun, è statocosì in Ghana.... recordman di gol con la maglia della Nazionale polacca, in Catalogna verràcome colui che ... STOICKOV, KLUIVERT, RONALDINHO, RIVALDO,'O, SUAREZ - Hristo Stoickov, carattere e tecnica. 124 ... Lazio, 13 anni fa l'impresa contro l'Inter di Mourinho in Supercoppa italiana