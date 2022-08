Dalla delusione di Iwobi ai bilanci positivi di Ribolla e Belotti: le reazioni dei tre leghisti esclusi dalle liste (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutti e tre sono stati esclusi dalle liste elettorali della Lega per l’appuntamento del 25 settembre, ma se per Belotti e Ribolla la notizia è stata accolta con spirito di servizio e si è trasformata in occasione per ricordare alcune soddisfazioni personali in Aula, Toni Iwobi non ha rinunciato a manifestare una certa delusione per la scelta. L’ex assessore comunale di Spirano, che nel 2018 era diventato il primo senatore di origine africana nella storia della Repubblica e dal 2020 capogruppo del Carroccio in 3^ Commissione permanente – Affari Esteri ed Emigrazione, è rimasto sorpreso dal “taglio” e non le ha mandate a dire ai vertici del partito. Già nel tardo pomeriggio di sabato 20 agosto sul proprio profilo Facebook ha fornito una ricostruzione dell’accaduto: “Dopo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) Tutti e tre sono statielettorali della Lega per l’appuntamento del 25 settembre, ma se perla notizia è stata accolta con spirito di servizio e si è trasformata in occasione per ricordare alcune soddisfazioni personali in Aula, Toninon ha rinunciato a manifestare una certaper la scelta. L’ex assessore comunale di Spirano, che nel 2018 era diventato il primo senatore di origine africana nella storia della Repubblica e dal 2020 capogruppo del Carroccio in 3^ Commissione permanente – Affari Esteri ed Emigrazione, è rimasto sorpreso dal “taglio” e non le ha mandate a dire ai vertici del partito. Già nel tardo pomeriggio di sabato 20 agosto sul proprio profilo Facebook ha fornito una ricostruzione dell’accaduto: “Dopo ...

nesquiklover30 : RT @k11_kaori: il passaggio dalla delusione all'indifferenza è qualcosa di meraviglioso. come se il filo spinato che attorcigliava il cuore… - MarceMarce72 : RT @k11_kaori: il passaggio dalla delusione all'indifferenza è qualcosa di meraviglioso. come se il filo spinato che attorcigliava il cuore… - marcoranieri72 : RT @Anna50732053: @Resistenza1967 #Lega è la nostra unica speranza per salvarci dalla dittatura pidiogrullina. Non dare retta ai troll anti… - Anna50732053 : @Resistenza1967 #Lega è la nostra unica speranza per salvarci dalla dittatura pidiogrullina. Non dare retta ai trol… - ReiKashino : RT @k11_kaori: il passaggio dalla delusione all'indifferenza è qualcosa di meraviglioso. come se il filo spinato che attorcigliava il cuore… -