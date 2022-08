Come disattivare le ricerche di Bing su Windows 11 (Di lunedì 22 agosto 2022) Avviando una ricerca su Windows 11 per trovare file e software installati ci ritroveremo anche i risultati di Bing, il motore di ricerca gestito da Microsoft. Questi risultati online sono visibili nel campo Cerca nel Web e possono facilmente trarre in inganno gli utenti, che si ritrovano quindi a visitare un sito web mentre cercavano di aprire un'app o di visualizzare un'impostazione del sistema. Per chi trova molto fastidiose queste ricerche integrate abbiamo realizzato questa guida, dove è possibile scoprire Come disabilitare le ricerche Web di Bing nell'utilità di ricerca di Windows 11. Dopo aver applicato i consigli esposti potremo cercare, all'interno del menu Start, solo app e impostazioni di sistema. LEGGI ANCHE -> Cambiare motore di ricerca in Chrome, Edge, ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 22 agosto 2022) Avviando una ricerca su11 per trovare file e software installati ci ritroveremo anche i risultati di, il motore di ricerca gestito da Microsoft. Questi risultati online sono visibili nel campo Cerca nel Web e possono facilmente trarre in inganno gli utenti, che si ritrovano quindi a visitare un sito web mentre cercavano di aprire un'app o di visualizzare un'impostazione del sistema. Per chi trova molto fastidiose questeintegrate abbiamo realizzato questa guida, dove è possibile scopriredisabilitare leWeb dinell'utilità di ricerca di11. Dopo aver applicato i consigli esposti potremo cercare, all'interno del menu Start, solo app e impostazioni di sistema. LEGGI ANCHE -> Cambiare motore di ricerca in Chrome, Edge, ...

