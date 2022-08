Caro Spalletti, “si muore un po’ per poter vivere” (Di lunedì 22 agosto 2022) Nove gol con sei giocatori diversi, punteggio pieno dopo due giornate, un calciomercato che ha (quasi) convinto anche gli scettici più pessimisti e più critici verso la società. Pian piano sta cambiando anche l’opinione dominante di stampa e TV. Questo è il bilancio delle prime due giornate di campionato che, per carità, avranno anche visto il Napoli giocare contro due squadre destinate a lottare per non retrocedere, ma che comunque hanno messo in carniere 6 punti veri, di quelli che alla fine della stagione si sommeranno a tutti gli altri per vedere dove si è arrivati e fare i conti. Intanto, però, qualche conto lo si può fare anche ora. Qualche conto con il passato e qualche conto con chi ha sparato ad alzo zero sulla società. Cominciamo dal passato. Il Napoli delle ultime stagioni è stato sostanzialmente quello costruito sul calciomercato degli anni di Benitez. Insigne (che era ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Nove gol con sei giocatori diversi, punteggio pieno dopo due giornate, un calciomercato che ha (quasi) convinto anche gli scettici più pessimisti e più critici verso la società. Pian piano sta cambiando anche l’opinione dominante di stampa e TV. Questo è il bilancio delle prime due giornate di campionato che, per carità, avranno anche visto il Napoli giocare contro due squadre destinate a lottare per non retrocedere, ma che comunque hanno messo in carniere 6 punti veri, di quelli che alla fine della stagione si sommeranno a tutti gli altri per vedere dove si è arrivati e fare i conti. Intanto, però, qualche conto lo si può fare anche ora. Qualche conto con il passato e qualche conto con chi ha sparato ad alzo zero sulla società. Cominciamo dal passato. Il Napoli delle ultime stagioni è stato sostanzialmente quello costruito sul calciomercato degli anni di Benitez. Insigne (che era ...

