Alvini: «La Roma ha creato più occasioni, ma se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla»

Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, il tecnico della Cremonese, Alvini, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. 

Anche oggi zero punti, ma può essere soddisfatto della prova dei suoi ragazzi. 

"Sì, ma quello che conta è sempre il risultato. Dopo due partite abbiamo zero punti e questo sicuramente non va bene, perché abbiamo giocato, abbiamo avuto la nostra identità, abbiamo voluto essere aggressivi. Ma non abbiamo riportato niente. Basta applausi, ci vogliono i punti. Da questo punto di vista c'è rammarico. Dal punto di vista della prestazione non posso che essere contento". 

Si sente in credito con la fortuna? 

"Non voglio parlarne. Secondo me in questo gioco la fortuna è un incontro tra la preparazione e l'attitudine. Non mi appartiene. Mi appartiene un'idea, uno stile. È logico che poteva succedere ..."

