Ultime Notizie Roma del 21-08-2022 ore 08:10 (Di domenica 21 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi europei Roma 2022 tuffi De Rose bronzo nei tuffi dalle grandi altezze Marzaglia oro nei 3 metri gran finale al Foro Italico con 3 medaglie per gli azzurri la giuria decidi di non assegnare medaglie nella 25 km in acque libere interrotta per mare mosso da guerra in Ucraina dobbiamo essere consapevoli che la prossima settimana la Russia potrebbe tentare di fare qualcosa di particolarmente terribile particolarmente violento l’ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel suo videomessaggio serale riportato dal giornale ucrainschi a hard day’s che ha ricordato che la prossima settimana al Ucraina celebrerà il suo giorno dell’indipendenza il giorno della bandiera nazionale e andiamo a Monaco 2022 solo ottavi di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi europeituffi De Rose bronzo nei tuffi dalle grandi altezze Marzaglia oro nei 3 metri gran finale al Foro Italico con 3 medaglie per gli azzurri la giuria decidi di non assegnare medaglie nella 25 km in acque libere interrotta per mare mosso da guerra in Ucraina dobbiamo essere consapevoli che la prossima settimana la Russia potrebbe tentare di fare qualcosa di particolarmente terribile particolarmente violento l’ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj nel suo videomessaggio serale riportato dal giornale ucrainschi a hard day’s che ha ricordato che la prossima settimana al Ucraina celebrerà il suo giorno dell’indipendenza il giorno della bandiera nazionale e andiamo a Monacosolo ottavi di ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 88 morti e 24.394 positivi, il tasso di positività è al 14,8%. In calo i ricoveri… - Bossofhousee : RT @junews24com: Nosotti consiglia Allegri: «Kostic può giocare anche in questo ruolo» - - Profilo3Marco : RT @junews24com: Milik insidia Depay: valutazioni in corso in casa Juve. Ultimissime - - junews24com : Milik Juve, il polacco tenta il sorpasso: cifre e dettagli dell'operazione - -