Stupro in pieno centro a Piacenza, la furia del richiedente asilo su una donna ucraina (Di domenica 21 agosto 2022) Buttata per terra, le grida, i tentativi di fermare l'uomo che la vuole violentare. Immagini devastanti giungono da Piacenza dove un richiedente asilo originario della Guinea è stato arrestato nella mattinata per violenza sessuale nei confronti di una donna ucraina. L'ennesimo episodio brutale che andrebbe commentato soprattutto da coloro che a sinistra negano che vi sia un problema sicurezza. Un problema legato a un'immigrazione irregolare fuori controllo e sempre sottostimata dal centrosinistra. Piacenza, tentato Stupro gambiano arrestato L'episodio di cui esistono alcuni video (che non crediamo opportuno proporre) è accaduto alla luce del sole, nella centralissima via Scalabrini. Molestie sessuali in pieno centro, ...

