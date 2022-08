Seconda tappa Vuelta 2022: Bennett vince in volata a Utrecht (Di domenica 21 agosto 2022) Sam Bennett conquista la Seconda tappa Vuelta 2022, da s’ Hertogenbosch a Utrecht di 175,1 km. Il corridore irlandese della Bora-Hansgrohoe ha preceduto sul traguardo Mad Pedersen e Tim Merlier. La maglia rossa di leader resta ancora all’olandese Robert Gesink. Seconda tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? Frazione prevalentemente pianeggiante, con un solo gran premio della montagna e dunque perfetta per i velocisti. Subito dopo la partenza cinque corridori, Bol, Azparren, Van den Berg, Miquel e Guernalac, vanno in fuga staccando la maglia rossa Gesink. A 100 km dall’arrivo il gruppo guidato da Einhorn e Merlier si porta a 45? dai battistrada. È a 57 km dalla conclusione che il gruppo si ricompatta procedendo cosi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Samconquista la, da s’ Hertogenbosch adi 175,1 km. Il corridore irlandese della Bora-Hansgrohoe ha preceduto sul traguardo Mad Pedersen e Tim Merlier. La maglia rossa di leader resta ancora all’olandese Robert Gesink.: COSA È ACCADUTO? Frazione prevalentemente pianeggiante, con un solo gran premio della montagna e dunque perfetta per i velocisti. Subito dopo la partenza cinque corridori, Bol, Azparren, Van den Berg, Miquel e Guernalac, vanno in fuga staccando la maglia rossa Gesink. A 100 km dall’arrivo il gruppo guidato da Einhorn e Merlier si porta a 45? dai battistrada. È a 57 km dalla conclusione che il gruppo si ricompatta procedendo cosi ...

