Ragazzino in bicicletta travolto da un’auto: morto a 15 anni (Di domenica 21 agosto 2022) Giovanni Zanier, un 15enne, è rimasto vittima di un incidente nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto 2022 intorno alle 2.30 a Porcia, piccola località situata in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Sulla base della prima ricostruzione dei fatti, sembra che il Ragazzino stesse conducendo la sua bicicletta a mano, lungo la pista ciclabile di via Lazio, nel quartiere di Sant’Antonio e si trovava in compagnia di due amici con cui stava chiacchierando. Il gruppo aveva intenzione di rientrare nelle rispettive abitazioni a breve. Poco dopo è però sopraggiunta un’auto guidata da una militare americana della Base Asaf di Aviano di 20 anni, che ha perso improvvisamente il controllo della vettura. La ragazza ha così finito per investire Giovanni, che è stato balzato in ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 21 agosto 2022) GiovZanier, un 15enne, è rimasto vittima di un incidente nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto 2022 intorno alle 2.30 a Porcia, piccola località situata in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Sulla base della prima ricostruzione dei fatti, sembra che ilstesse conducendo la suaa mano, lungo la pista ciclabile di via Lazio, nel quartiere di Sant’Antonio e si trovava in compagnia di due amici con cui stava chiacchierando. Il gruppo aveva intenzione di rientrare nelle rispettive abitazioni a breve. Poco dopo è però sopraggiuntaguidata da una militare americana della Base Asaf di Aviano di 20, che ha perso improvvisamente il controllo della vettura. La ragazza ha così finito per investire Giov, che è stato balzato in ...

cuba98w : RT @fanpage: Stava chiacchierando con i suoi amici al termine di una serata passata insieme tra giochi e risate in bicicletta, poi la trage… - fanpage : Stava chiacchierando con i suoi amici al termine di una serata passata insieme tra giochi e risate in bicicletta, p… - infoitinterno : Ragazzino in bicicletta investito e ucciso da un'auto - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Un ragazzino, di 15 anni, è morto la notte scorsa, travolto da un'automobile, mentre era in #bicicletta, fermo su un lato d… - pordenoneoggi : Ragazzino in bicicletta investito e ucciso da un'auto -