LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: Quartararo vola nel warm-up, alle 14.00 il via della gara (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.04 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14.00 per la gara della MotoGP! 10.02 Di seguito la top10 del warm-up: 1 20 F. Quartararo 1:29.800 2 12 M. VIÑALES +0.515 3 89 J. MARTIN +0.546 4 43 J. MILLER +0.612 5 42 A. RINS +0.662 6 10 L. MARINI +0.666 7 21 F. MORBIDELLI +0.685 8 49 F. DI GIANNANTONIO +0.705 9 5 J. ZARCO +0.771 10 41 A. ESPARGARO +0.824 10.00 BANDIERA A SCACCHI!! Si chiude qui un warm-up abbastanza interlocutorio, in cui il solo Quartararo ha dato dei segnali davvero incoraggianti specialmente nei primi giri ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.04 La nostrasi ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14.00 per la! 10.02 Di seguito la top10 del-up: 1 20 F.1:29.800 2 12 M. VIÑALES +0.515 3 89 J. MARTIN +0.546 4 43 J. MILLER +0.612 5 42 A. RINS +0.662 6 10 L. MARINI +0.666 7 21 F. MORBIDELLI +0.685 8 49 F. DI GIANNANTONIO +0.705 9 5 J. ZARCO +0.771 10 41 A. ESPARGARO +0.824 10.00 BANDIERA A SCACCHI!! Si chiude qui un-up abbastanza interlocutorio, in cui il soloha dato dei segnali davvero incoraggianti specialmente nei primi giri ...

