LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Nicola Bartolini è quarto al corpo libero, attesa per Matteo Levantesi (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:20 La prossima finale sarà quella al cavallo con maniglie, questa la startlist: Ferhat Arican (TUR), Harutyun Merdinyan (ARM), Filip Ude (CRO), Nils Dunkel (GER), Benjamin Osberger (GBR), Loran De Munck (NED), Artur Davtyan (ARM). 14:16 Questo il podio definitivo della finale al corpo libero: 1.Artem Dolgopyat (14.966) 2.Krisztofer Meszaros (14.600) 3.Jake Jarman (14.433) 14:14 NOOOOOOO! 14.433 per Jake Jarman, Nicola Bartolini è medaglia di legno per 0.133. 14:12 Difficoltà folli per Jarman, che però ha sporcato in arrivo un po’ tutte le diagonali, dovrebbe partire da una nota D di 6.3, attendiamo. 14:10 Enorme 14.966 per Artem Dolgopyat (D:6.1 E:8.866). Tra Bartolini e la medaglia c’è solo il britannico Jake Jarman. 14:08 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 La prossima finale sarà quella al cavallo con maniglie, questa la startlist: Ferhat Arican (TUR), Harutyun Merdinyan (ARM), Filip Ude (CRO), Nils Dunkel (GER), Benjamin Osberger (GBR), Loran De Munck (NED), Artur Davtyan (ARM). 14:16 Questo il podio definitivo della finale al: 1.Artem Dolgopyat (14.966) 2.Krisztofer Meszaros (14.600) 3.Jake Jarman (14.433) 14:14 NOOOOOOO! 14.433 per Jake Jarman,è medaglia di legno per 0.133. 14:12 Difficoltà folli per Jarman, che però ha sporcato in arrivo un po’ tutte le diagonali, dovrebbe partire da una nota D di 6.3, attendiamo. 14:10 Enorme 14.966 per Artem Dolgopyat (D:6.1 E:8.866). Trae la medaglia c’è solo il britannico Jake Jarman. 14:08 ...

