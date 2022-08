LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Shapira e Zigart all’attacco (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 12.00 L’inseguitrice, che si riporta sulla testa, è la slovena Urška Žigart, fidanzata di Tadej Pogacar. 11.57 Perde terreno il gruppo, 1’58” il vantaggio di Shapira. 11.54 Tra Shapira ed il gruppo, a circa 20”, c’è un’inseguitrice. 11.51 Per lei margine di circa 1? sul gruppo compatto. 11.49 all’attacco troviamo Omer Shapira. 11.47 Si è avvantaggiata un’atleta israeliana. 11.44 PARTENZA UFFICIALE! 11.42 Maria Giulia Confalonieri: “Siamo pronte, sempre un’emozione partire con la maglia azzurra. Oggi daremo battaglia per provare a vincere. Pensiamo di fare una corsa d’attacco, le olandesi puntano principalmente a fare la volata con la Wiebes. ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 12.00 L’inseguitrice, che si riporta sulla testa, è la slovena Urška Žigart, fidanzata di Tadej Pogacar. 11.57 Perde terreno il gruppo, 1’58” il vantaggio di. 11.54 Traed il gruppo, a circa 20”, c’è un’inseguitrice. 11.51 Per lei margine di circa 1? sul gruppo compatto. 11.49troviamo Omer. 11.47 Si è avvantaggiata un’atleta israeliana. 11.44 PARTENZA UFFICIALE! 11.42 Maria Giulia Confalonieri: “Siamo pronte, sempre un’emozione partire con la maglia azzurra. Oggi daremo battaglia per provare a vincere. Pensiamo di fare una corsa d’attacco, le olandesi puntano principalmente a fare la volata con la Wiebes. ...

zazoomblog : LIVE – Ciclismo Europei Monaco 2022 prova in linea donne Elite: aggiornamenti in DIRETTA - #Ciclismo #Europei… - zazoomblog : LIVE Ciclismo femminile Europei 2022 in DIRETTA: Elisa Balsamo per la stoccata sarà Italia-Olanda! - #Ciclismo… - el__cantero : @DonDie_Sospeso @Brigate_Azzurre @kisskissnapoli Cioè in realtà ho provato eventuale switch su una live di ciclismo… - LorenzoGe79 : Appassionati di #Ciclismo, finalmente è successo ciò che un giovane ciclista può sognare per tutta la vita. E' arri… - infoitsport : LIVE Ciclismo, cronometro Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Ganna che viene battuto dagli svizzeri -