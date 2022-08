Liga 2022/2023, Barcellona corsaro con Lewandowski: 4-1 alla Real Sociedad (Di domenica 21 agosto 2022) Prima vittoria stagionale per il Barcellona di Xavi, che nella seconda giornata della Liga 2022/2023 batte in trasferta la Real Sociedad per 4-1 e sale così a 4 punti in classifica. Una buona prova quella dei blaugrana, che festeggiano subito i primi gol di Robert Lewandowski: il polacco ha sbloccato la partita dopo nemmeno un minuto dal calcio d’inizio, poi l’immediato pareggio di Isak ha decisamente complicato i piani dei catalani che però nella ripresa hanno preso il largo grazie ai gol di Dembelè, ancora dello stesso Lewandowski e di Ansu Fati nel finale. A discapito del risultato non è stata comunque una vittoria agevole quella del Barcellona, che tra fine primo tempo e inizio ripresa ha anche richiesto di passare in svantaggio ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Prima vittoria stagionale per ildi Xavi, che nella seconda giornata dellabatte in trasferta laper 4-1 e sale così a 4 punti in classifica. Una buona prova quella dei blaugrana, che festeggiano subito i primi gol di Robert: il polacco ha sbloccato la partita dopo nemmeno un minuto dal calcio d’inizio, poi l’immediato pareggio di Isak ha decisamente complicato i piani dei catalani che però nella ripresa hanno preso il largo grazie ai gol di Dembelè, ancora dello stessoe di Ansu Fati nel finale. A discapito del risultato non è stata comunque una vittoria agevole quella del, che tra fine primo tempo e inizio ripresa ha anche richiesto di passare in svantaggio ...

