La anchorwoman Lisa La Flamme cacciata dal tg per i capelli grigi: “Sono scioccata” | VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) Difficile a credersi ma le cose Sono andate proprio così: quando l’hanno vista sfoggiare i capelli grigi in diretta tv, i responsabili della rete canadese Ctv National News non ci hanno pensato due volte a cacciare la giornalista 58enne Lisa LaFlamme, una delle più importanti anchor del Paese. Ed è stata proprio La Flamme, che quest’anno ha pure conquistato il Canadian Screen Award come miglior conduttrice nazionale, a rendere noto attraverso un VIDEO su Twitter di aver appreso a fine giugno del futuro siluramento da parte della società madre Bell Media, dopo 35 anni di brillante servizio e con due anni di anticipo rispetto alla fine del contratto. Stando a quanto riportato da Tgcom24, durante la prima riunione di redazione il neo-direttore del giornale Michael ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Difficile a credersi ma le coseandate proprio così: quando l’hanno vista sfoggiare iin diretta tv, i responsabili della rete canadese Ctv National News non ci hanno pensato due volte a cacciare la giornalista 58enneLa, una delle più importanti anchor del Paese. Ed è stata proprio La, che quest’anno ha pure conquistato il Canadian Screen Award come miglior conduttrice nazionale, a rendere noto attraverso unsu Twitter di aver appreso a fine giugno del futuro siluramento da parte della società madre Bell Media, dopo 35 anni di brillante servizio e con due anni di anticipo rispetto alla fine del contratto. Stando a quanto riportato da Tgcom24, durante la prima riunione di redazione il neo-direttore del giornale Michael ...

neXtquotidiano : Decisione surreale La anchorwoman Lisa #LaFlamme cacciata dal tg per i #capelligrigi: “Sono scioccata” | VIDEO - antoniorosato72 : Canada, la anchorwoman Lisa LaFlamme silurata per i capelli grigi. La tv canadese Ctv licenzia a 58 anni, con due a… - nieddupierpaolo : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????????????? #Canada, la anchorwoman Lisa #LaFlamme silurata per i #capel… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????????????? #Canada, la anchorwoman Lisa #LaFlamme silurata per i #capel… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????????????? #Canada, la anchorwoman Lisa #LaFlamme silurata per i… -