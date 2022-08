Ex membro Duma, partigiani russi anti - Putin dietro attacco Dugin (Di domenica 21 agosto 2022) Ilya Ponomarev, un ex membro della Duma russa che è stato espulso per attività anti - Cremlino, ha affermato che ci sarebbe la mano di un gruppo di partigiani russi dietro un'autobomba che ha ucciso ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Ilya Ponomarev, un exdellarussa che è stato espulso per attività- Cremlino, ha affermato che ci sarebbe la mano di un gruppo diun'autobomba che ha ucciso ...

malimortacc : RT @RomanoDeNoni: #Ponomarev, ex membro della Duma bandito da Mosca per essersi opposto all'annessione della #Crimea nel 2014, afferma che… - autocostruttore : Ex membro Duma Ponomarev: 'Partigiani russi anti-Putin dietro attacco Dugin' - cettinanicotina : RT @jacopo_iacoboni: Un ex membro della Duma sostiene che l’attentato in cui è morta Darya Dugina è stato fatto dal “National Republican Ar… - NemNemecsek : RT @jacopo_iacoboni: Un ex membro della Duma sostiene che l’attentato in cui è morta Darya Dugina è stato fatto dal “National Republican Ar… - mvdonato : RT @jacopo_iacoboni: Un ex membro della Duma sostiene che l’attentato in cui è morta Darya Dugina è stato fatto dal “National Republican Ar… -