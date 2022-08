Erano in partenza, potrebbero restare: destino a sorpresa per tre azzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Il mercato azzurro ha avuto una accelerata pazzesca nell’ultima settimana, con le chiusure degli acquisti di Simeone, Ndombele e Raspadori. Tre colpi utili sia a completare la rosa, sia a ridare entusiasmo ad una piazza un po’ scoraggiata dai tanti addii. Adesso la rosa azzurra diventa davvero ricca di possibilità, soprattutto nel reparto offensivo. Spalletti adesso potrà infatti avere a disposizione tanti giocatori molto duttili, utili a poter scendere in campo sia col 4-3-3, sia col 4-2-3-1. Da qui, diventa da chiarire il futuro di una serie di giocatori che, a questo punto, vedrebbero il loro spazio notevolmente ridotto. Alessio Zerbin Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, non dovrebbero esserci però particolari stravolgimenti se si fa eccezione per il discorso relativo a Fabian Ruiz, per cui si aspetta l’assalto decisivo del Psg. Dovrebbero infatti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Il mercato azzurro ha avuto una accelerata pazzesca nell’ultima settimana, con le chiusure degli acquisti di Simeone, Ndombele e Raspadori. Tre colpi utili sia a completare la rosa, sia a ridare entusiasmo ad una piazza un po’ scoraggiata dai tanti addii. Adesso la rosa azzurra diventa davvero ricca di possibilità, soprattutto nel reparto offensivo. Spalletti adesso potrà infatti avere a disposizione tanti giocatori molto duttili, utili a poter scendere in campo sia col 4-3-3, sia col 4-2-3-1. Da qui, diventa da chiarire il futuro di una serie di giocatori che, a questo punto, vedrebbero il loro spazio notevolmente ridotto. Alessio Zerbin Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, non dovrebbero esserci però particolari stravolgimenti se si fa eccezione per il discorso relativo a Fabian Ruiz, per cui si aspetta l’assalto decisivo del Psg. Dovrebbero infatti ...

