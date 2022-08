Depay, la Juve rallenta: il nodo legato all’ingaggio (Di domenica 21 agosto 2022) rallenta la trattativa tra la Juve e il Barcellona per Depay: il nodo è le richieste dell’olandese che sono considerate troppo alte L’affare che porta Depay alla Juve ha subito un improvviso rallentamento. Nelle ultime ore, come riportato da RMC Sport, le richieste al rialzo dell’attaccante per l’ingaggio hanno fatto frenare gli entusiasmi dei bianconeri. La Juve dovrà decidere se continuare la trattativa o passare al piano B, che in questo momento prevede come primo candidato Milik del Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022)la trattativa tra lae il Barcellona per: ilè le richieste dell’olandese che sono considerate troppo alte L’affare che portaallaha subito un improvvisomento. Nelle ultime ore, come riportato da RMC Sport, le richieste al rialzo dell’attaccante per l’ingaggio hanno fatto frenare gli entusiasmi dei bianconeri. Ladovrà decidere se continuare la trattativa o passare al piano B, che in questo momento prevede come primo candidato Milik del Marsiglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

