Demme fa retromarcia | «Ho sbagliato a scrivere quel messaggio su Instagram»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 agosto 2022) Caso aperto e chiuso suin poco più di 12 ore.aveva accusato un compagno di squadra (Anguissa) per il pestone in allenamento che gli è costato l’infortunio al piede. Ovviamente l’accusa aveva fatto notizia eera (e probabilmente è) a rischio multa come scritto oggi dalla Gazzetta. In mattinata il tedesco ha fattoe suha scritto nelle storie il seguente: “erail mio modo di mettere qualcosa così on line. Abbiamo parlato di tutto. Siamo uniti, la cosa più importante è sempre tutto la squadra. Oggi la prima partita a casa. Forza Napoli sempre”. L'articolo ilNapolista.