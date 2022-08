Conte apre al Pd | ma poi fa dietrofront | «Con loro non potremmo nemmeno sederci al tavolo»

chriwankenobi : #Conte apre a Letta e ad futuro governo insieme. Letta che sta con Di Maio che odia Conte e che vuole portare avant… - Gianga87 : Elezioni: Conte apre ad un governo col Pd, ma poi fa marcia indietro - Politica - ANSA - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: ELEZIONI 2022 I Conte (M5s) apre ad un governo con il Pd, ma poi fa marcia indietro #ANSA - bizcommunityit : Elezioni: Conte apre ad un #governo col Pd, ma poi fa marcia indietro - Politica - infoitinterno : Conte apre al Pd, poi il dietrofront: «Io travisato, in queste condizioni mai al tavolo con loro» -

E il leader di Azione non ha dubbi: dopo il voto sarà il caos,accetta eal Pd: "Prospettiva col Pd ci può stare, impossibile governare da soli". Poi fa retromarcia: "Mai con loro allo ...Guai in casa dem, l'implosione del Pd parte da Roma Frasi che sono iniziate a rimbalzare sulle agenzie di stampa e che hanno costrettoa un riposizionamento immediato; 'Mi spiace deludere ...Pareva essersi aperto uno spiraglio per un ritorno al dialogo tra Movimento 5 stelle e Partito democratico, ma la porta è presto tornata chiusa. Ci ha pensato Giuseppe Conte a movimentare ...Conte: "M5S molto più progressista del PD". Per questo un possibile accordo potrebbe arrivare post voto- Conte ha voluto anche sottolineare che M5s è… Leggi ...