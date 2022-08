Classifica Moto2, Mondiale 2022: Ai Ogura balza in testa, 3° Celestino Vietti a -27 (Di domenica 21 agosto 2022) Classifica Mondiale Moto2 2022 1. Ai Ogura 183 2. Augusto Fernandez 1823. Celestino Vietti 1564. Aron Canet 1375. Tony Arbolino 108 5. Joe Roberts 108 5. Jake Dixon 108 8. Marcel Schroetter 96 9. Somkiat Chantra 92 10. Pedro Acosta 00 11. Jorge Navarro 75 12. Alonso Lopez 64 13. Bo Bendsneyder 62 14. Albert Arenas 52 15. Sam Lowes 51 16. Manuel Gonzalez 44 17. Cameron Beaubier 43 18. Jeremy Alcoba 41 19. Fermin Aldeguer 38 20. Filip Salac 21 21. Barry Baltus 2022. Lorenzo Dalla Porta 1023. Stefano Manzi 924. Romano Fenati 725. Gabriel Rodrigo 626. Alessandro Zaccone 6 27. Marcos Ramirez 5 28. Keminth Kubo 4 29. Sean Dylan Kelly 330. Mattia Pasini 1 Foto: MotoGP.com Press Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)1. Ai183 2. Augusto Fernandez 1823.1564. Aron Canet 1375. Tony Arbolino 108 5. Joe Roberts 108 5. Jake Dixon 108 8. Marcel Schroetter 96 9. Somkiat Chantra 92 10. Pedro Acosta 00 11. Jorge Navarro 75 12. Alonso Lopez 64 13. Bo Bendsneyder 62 14. Albert Arenas 52 15. Sam Lowes 51 16. Manuel Gonzalez 44 17. Cameron Beaubier 43 18. Jeremy Alcoba 41 19. Fermin Aldeguer 38 20. Filip Salac 21 21. Barry Baltus. Lorenzo Dalla Porta 1023. Stefano Manzi 924. Romano Fenati 725. Gabriel Rodrigo 626. Alessandro Zaccone 6 27. Marcos Ramirez 5 28. Keminth Kubo 4 29. Sean Dylan Kelly 330. Mattia Pasini 1 Foto: MotoGP.com Press

