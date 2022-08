Clamoroso in UFC, Kamaru Usman ko all’ultimo round: Leon Edwards campione dei pesi welter (Di domenica 21 agosto 2022) Sembrava imbattibile, ma ci ha ricordato che nessuno lo è. Kamaru Usman va ko all’ultimo round del main event di UFC 278, stordito da un head kick di Leon Edwards che si prende tutto: la rivincita per il match perso del 2015, la cintura dei pesi welter e anche una fetta importante di storia delle arti marziali miste. Nella notte della sconfitta di Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk, ci pensa un altro britannico a far esultare gli inglesi. Mancino, reduce da nove vittorie consecutive dal 2015, Edwards apre e chiude in modo perfetto. Suo il primo round, con tanto di takedown, passaggio in full mount e ground and pound ai danni di Usman. Non va a segno il tentativo di ghigliottina, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Sembrava imbattibile, ma ci ha ricordato che nessuno lo è.va kodel main event di UFC 278, stordito da un head kick diche si prende tutto: la rivincita per il match perso del 2015, la cintura deie anche una fetta importante di storia delle arti marziali miste. Nella notte della sconfitta di Anthony Joshua contro Oleksandr Usyk, ci pensa un altro britannico a far esultare gli inglesi. Mancino, reduce da nove vittorie consecutive dal 2015,apre e chiude in modo perfetto. Suo il primo, con tanto di takedown, passaggio in full mount e gand pound ai danni di. Non va a segno il tentativo di ghigliottina, ma ...

