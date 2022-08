Amici 21, la classifica dei cantanti più ascoltati del mese su Spotify (Di domenica 21 agosto 2022) I più ascoltati di Amici 21 su Spotify Tra alcune settimane prenderà il via la nuova edizione del talent, ma i ragazzi di Amici 21 continuano a far parlare di sé attraverso la loro musica. A dimostrarlo sono i dati di Spotify, che raccolgono gli ascoltatori mensili di ogni artista. In questa speciale classifica noi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 21 agosto 2022) I piùdi21 suTra alcune settimane prenderà il via la nuova edizione del talent, ma i ragazzi di21 continuano a far parlare di sé attraverso la loro musica. A dimostrarlo sono i dati di, che raccolgono gli ascoltatori mensili di ogni artista. In questa specialenoi L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Amici 21, la classifica dei cantanti più ascoltati del mese su Spotify (e al primo posto non c'è Luigi) - blogtivvu : Gli ex allievi di Amici che hanno venduto di più in assoluto (la posizione numero 7 vi sorprenderà) - vale_ria_ : @pdnetwork @ValeriaValente_ ???????? in un'ipotetica classifica dell'orrido d tutti i tweet deliranti che state postand… - switchm_g : @alexjsmirnov @tizianamosca3 @Frances27916780 @pacoz1978 @RI_news3 Ma smettila, basta leggere i tuoi tweet sul tuo… - anfattismo : @tricloro @romeobianchini amici cari, i capolavori si ammirano, non si mettono in classifica. -